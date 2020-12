Museen gehen wieder auf – «Endlich wieder Kunst» – endlich wieder in die Muckibude Der Kanton Bern passt seine Massnahmen jenen des Bundes an. Trotz steigender Fallzahlen bedeutet dies auch: Fitnessstudios und Museen dürfen wieder öffnen. Genauso der Tierpark. Michael Feller

Die Fitnesscenter in Bern dürfen wieder öffnen. Foto: Keystone

Nun gibt es sie also doch noch dieses Jahr: die traditionellen Weihnachtsausstellungen. Die «Cantonale Berne Jura», so heisst das Format, wird nächste Woche in diversen Museen eröffnet. Allerdings ohne Vernissagen, denn die fallen unter die Kategorie «Veranstaltungen». Und Veranstaltungen bleiben schweizweit bis 22. Januar verboten.

Dennoch, die schweizweite Verschärfung der Massnahmen durch den Bundesrat bedeutet im Kanton Bern auch Lockerungen in zwei Bereichen. Die Museen bleiben zwar sonntags zu, unter der Woche dürfen sie aber ihren Betrieb wieder aufnehmen. Der Kanton verzichtet darauf, in diesem Bereich die Abweichung zu den landesweit gültigen Massnahmen weiterzuführen. Und auch Fitnessstudios dürfen wieder öffnen.