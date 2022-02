Super League: FC Zürich - FC Basel - Der FCZ führt zur Pause – nach teilweise berauschendem Fussball

Sprache heute

Ich bin heute übrigens bemüht, aufgrund der aktuellen Weltlage noch mehr darauf zu achten, Begriffe aus dem Militär-Vokabular zu vermeiden; all jene Wörter, die in den Fussball-Jargon Eingang gefunden haben und die wir leider immer wieder oft unüberlegt verwenden: Es gibt Abwehrschlachten, Spieler nehmen den Kampf an, in Deutschland gab es einen Bomber der Nation und so weiter. Ich hoffe, dass mir dieses Vermeiden gelingt – und dass dieser Klassiker ein Spitzenspiel bleibt und nie ein Spitzenkampf wird.