Lockerungen in Bern – Endlich wieder ins Kino! Seit Samstag sind die Berner Kinotempel wieder offen. Das zog einige in den Cinedome in Muri und ins Westside in Brünnen – doch ein Ansturm blieb aus. Mirjam Comtesse

Konstant trudeln Besucherinnen und Besucher zur Kinowiederöffnung am Samstag, 6. Juni, in den Cinedome in Muri ein. Foto: Manuel Zingg

Samstagnachmittag im Multiplexkino Cinedome in Muri. Im Kinobereich sind nur einige wenige Mütter und Väter mit Kindern zu entdecken, die sich einen Familienfilm ansehen wollen. Viel eher zieht es die Leute zum Cinebowling. Die Bahnen sind fast durchgehend besetzt. Allerdings müssen die Verantwortlichen jeweils eine Bahn zwischen den verschiedenen Gruppen frei lassen, um die Abstandsregeln einzuhalten.

«Wir haben in den vergangenen Wochen oft gesagt, wie schön es wäre, wenn wir wieder minigolfen oder bowlen könnten», erzählt eine Mutter. Aber sie hätten keineswegs schon lange im Voraus auf den Wiederöffnungstag am 6. Juni hingeplant: «Wir haben uns heute spontan entschlossen, hierherzukommen – wegen des schlechten Wetters.»

Auch die anderen Gäste wollen keineswegs den Eindruck erwecken, sie hätten es kaum erwarten können. Ein junger Mann, der mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs ist, meint: «Eigentlich wollten wir ja in den Zoo nach Zürich. Aber dort soll es wahnsinnig viele Leute haben. Deshalb haben wir uns kurzfristig fürs Bowlen entschieden.»

Am Samstagnachmittag nutzten viele Familien die Gelegenheit, im Cinedome in Muri zu bowlen. Gegen Abend wurde es dann leerer. Foto: Manuel Zingg

Besucher müssen Selbstverantwortung übernehmen

Um Ansteckungen zu vermeiden, so erklärt die Cinedome-Betreiberin Kitag auf ihrer Website, würden die Bowlingkugeln nach Ende jedes Spiels desinfiziert.

Auch die Bowlingschuhe sollen nach Gebrauch desinfiziert werden. Eine Besucherin fragt beim Bezahlen an der Kasse extra nach, wie das genau funktioniert. «Es hat Stationen mit Spray dafür», erklärt eine Mitarbeiterin. Die Idee sei, dass jeder seine Schuhe selber reinige. Gut möglich, dass nicht alle Gäste so gewissenhaft sind.

Neben der Bowlinganlage sind das Restaurant «Hans im Glück» sowie die Spielzone mit Billard, Dart, Tischfussball und Airhockey gut besucht. Gegen Abend füllen sich dann allmählich auch die Kinosäle. Zumindest etwas. Ein konstanter Strom an Filmliebhaberinnen und -liebhabern trudelt ein. Von einem Ansturm kann aber keine Rede sein.

Kitag-Chef Philippe Täschler zieht dennoch eine positive erste Bilanz: «Die Wiederöffnung verlief sehr gut.» Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die neue Situation mit den diversen zusätzlichen Massnahmen professionell umgesetzt. «Wir sind sehr zufrieden.»

Vor allem am Abend kommen einige Filmliebhaber in den Cinedome. Foto: Manuel Zingg

Kinos sind auch im Westside Publikumsmagnet

Ähnlich wie im Cinedome sieht es im zweiten grossen Kinopalast in der Region aus – im Westside in Brünnen. Auffällig viele Besucherinnen und Besucher eilen am Abend direkt zu den Kinosälen. Die Besitzerin des Westside, die Migros Aare, wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen zu den Besucherzahlen.

Ein Mitarbeiter verrät am Samstag vor Ort aber, dass heute deutlich mehr Leute da sind als in den vergangenen Wochen. Allerdings seien es noch nicht so viele wie an einem Samstagabend vor der Corona-Krise.

Auch in den Kinos gelten nach wie vor Sicherheitsmassnahmen. Zum Beispiel bleibt zwischen einzelnen Gruppen stets ein Sitzplatz leer. Die vorwiegend jungen Gäste im Westside finden das «sehr angenehm». Angst vor einer Ansteckung haben sie aber ohnehin keine, das betonen alle Befragten. Wie im Cinedome zeigen sie sich von ihrer coolen Seite. «Och, vermisst haben wir das Kino nicht so sehr», heisst es. Oder: «Wir sind ganz spontan hier.»

Nur ein älteres Ehepaar aus Ins outet sich als Fan. «Ich bin seit drei Monaten auf Entzug», sagt der Mann. «Ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder ins Kino darf.» Am Montag habe er sich sogar extra freigenommen, damit er den ganzen Tag in der Filmwelt verbringen kann.