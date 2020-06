Kirche Spiez – «Endlich wieder Gottesdienst» In der reformierten Kirche in Spiez feierten Gläubige den Pfingstgottesdienst. Drei Geistliche entzündeten die Osterkerzen. Monika Hartig

Der Pfingstgottesdienst gemäss den neuen Distanzregeln in der reformierten Kirche Spiez. Foto: Monika Hartig

«Es war schwierig, wochenlang keinen Gottesdienst feiern zu können. Intensiver wurden dadurch Gespräche mit den Gemeindemitgliedern am Telefon oder im Dorf», sagt Pfarrer Thomas Josi. Diesen Sonntag war es endlich wieder so weit. Die Gottesdienstbesucher konnten in der reformierten Kirche Spiez gemeinsam das Pfingstfest feiern. Zur Freude darüber trug auch das sonnige, warme Frühlingswetter bei.