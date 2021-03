«Kammermusik nonstop» in Langnau – Endlich wieder einmal auftreten Die Musikschule Oberemmental ist im Hoch: Sie hat fünf Prozent mehr Schülerinnen und Schüler als letzten Herbst. Auftrittsmöglichkeiten sind aber rar. Nun hat man sich etwas einfallen lassen. Markus Zahno

Das Kookaburra-Quartett probt für seinen Auftritt am Samstag. Foto: Christian Pfander

Die vier Jugendlichen, die hier sitzen, musizieren bereits ihr halbes Leben zusammen. Oder sogar mehr als ihr halbes Leben. Als kleine Kinder übten sie ihr erstes Stück gemeinsam ein: «Kookaburra Sits in the Old Gum Tree», ein berühmtes Kinderlied aus Australien.

Heute sind Olivia Siegenthaler, Sophie Janssen, Zoey Oeschger und Linda Kohler zwischen 12 und 14 Jahre alt – und musizieren immer noch gemeinsam. In Anlehnung an ihr erstes Stück nennen sie ihre Formation Kookaburra-Quartett. Jeden Mittwochnachmittag treffen sie sich im Schlössli Langnau, dem Hauptsitz der Musikschule Oberemmental, zur Probe. Zudem haben sie hier pro Woche je eine Lektion Einzelunterricht. Und natürlich üben sie auch zu Hause, je schwieriger das Stück, desto häufiger.