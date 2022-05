Thun: Wettkampf in Guntelsey – Endlich wieder ein Final für die Schützen Nach zweijährigem Unterbruch fand in der Guntelsey wieder einmal der Oberländische Gruppenmeisterschaftsfinal statt. Insgesamt beteiligten sich daran 650 Teilnehmende. PD

Sie erzielten am Oberländischen Gruppenmeisterschaftsfinal in der Guntelsey den 1. Rang im Feld A: Die Schützengesellschaft Buchholterberg mit (hinten v.l.) Ernst Wyttenbach, Johann Stettler, Hansjürg Roth, (vorne v.l.) Evelin Stettler und Thomas Scheuner. Foto: PD

Die Schirmherrschaft steht unter dem Oberländischen Schützenverband (OSV). Die Knochenarbeit hingegen erledigten die Vereinigten Schützengesellschaften Thun (VSGT). Sie führten den Oberländischen Gruppenmeisterschaftsfinal in der Guntelsey in Thun durch – ein Wettkampf mit rund 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. «Auch wenn nicht alles ganz nach Wunsch funktionierte, fanden die Schützinnen und Schützen faire Wettkampfbedingungen vor, und sie genossen es, nach der Corona-Pause wieder einmal an einem grossen Schiesssportanlass teilzunehmen», teilen die Organisatoren mit.

Simmental und Frutigland als Sieger

Ein Grossteil der Finalteilnehmenden kam aus dem Simmental und dem Frutigland, die sich davor durch gute Ergebnisse im Heimstand qualifiziert hatten. Letztlich gingen auch etliche Medaillensätze in diese Regionen. Das Feld A (Sportgewehre) entschied die Schützengesellschaft Buchholterberg mit 1916 Punkten für sich, gefolgt von den Feldschützen Unterbach (1898) und der Schützengesellschaft Krattigen (1888).

Im Feld D («altes» Sturmgewehr 57) gewann die Schützengesellschaft Erlenbach-Wimmis knapp mit 1398 Punkten vor den Feldschützen Reutigen (1396) und den Militärschützen Schwanden (1395). Ebenfalls eng wurde die Entscheidung im Feld E («neues» Sturmgewehr 90): Die Feldschützen Därstetten siegten mit 1382 Punkten vor den Feldschützen Stocken (1379) und dem Schützenverein Frutigen (1372).

«Der Oberländer Final ist jeweils zugleich auch mit der Qualifikation für die sogenannten Hauptrunden und den kantonalen Final verbunden», schreiben die Organisatoren. Alle Gruppen, die drei Hauptrunden überstehen, treffen im Schweizer Final Anfang September in Emmen aufeinander, wo der Schweizer Meister erkoren wird. Alle Gruppen, die sich für die Hauptrunden qualifizieren, nehmen zudem automatisch auch am Kantonalfinal vom 19. August in Thun teil. Im Feld A trifft das auf zwölf Gruppen zu, 22 Gruppen im Feld D und 20 Gruppen im Feld E.

