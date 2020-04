Abo+ 100 Jahre Coiffeur Bieri Eine schnittige Familie

Das Coiffeurgeschäft Bieri in Trubschachen gibt es seit einem Jahrhundert. Margrit Hofer-Bieri und ihr Bruder Peter Bieri führen das Unternehmen in der vierten Generation. Zum Familienbetrieb gehört auch eine Filiale in der Stadt Bern.