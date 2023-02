Vor dem Cup-Knüller Thun-YB – Endlich wieder Derby – das waren die denkwürdigsten Duelle Fast 1000 Tage mussten die Fussballfans im Kanton auf ein Derby zwischen Thun und YB warten. Wir picken aus den 84 offiziellen Duellen einige ganz spezielle heraus. Michael Gurtner

Kampf um jeden Ball: Marvin Spielmann (links, FC Thun) im Zweikampf mit Kevin Mbabu von YB am 9. August 2017. Der Match ging in die Derby-Historie ein. Foto: Christian Pfander

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Bei 84 Begegnungen zwischen dem FC Thun und dem BSC YB haben die Stadtberner in mehr als jeder zweiten gesiegt – die Kyburgstädter nur in deren 14. Aber die Statistik gewinnt bekanntlich keine Spiele. Und so hoffen im Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Thun und den Young Boys natürlich beide Fanlager auf einen Sieg ihres Teams.