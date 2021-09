200 Berufe vorgestellt – Endlich wieder Austausch auf Augenhöhe an der BAM Nach zwei virtuellen Messen findet die Berufs- und Ausbildungsmesse dieses Wochenende

wieder auf dem BERNEXPO-Gelände statt. Damaris Hohler

Mit Kittel, Schutzbrille und Pipette bewaffnet, konnte man am Samstag an der BAM in Bern endlich wieder live etwa den Beruf des Laboranten ausprobieren. Foto: Manuel Zingg

Es werden Spitzbuben gebacken und Pflastersteine gelegt, Mixturen in Reagenzgläsern gebraut und Uhren in Höchstgeschwindigkeit in ihre Einzelteile zerlegt; an der Berufs- und Ausbildungsmesse BAM.LIVE können dieses Wochenende rund 200 Berufe und Ausbildungen erlebt werden. Mit 100 Ständen gilt die BAM als die grösste Berufs- und Ausbildungsmesse des Espace Mittelland.

Der 13-jährige Lionel Schmid aus Kerzers steht noch ganz am Anfang der Lehrstellensuche und schätzt es, an der Messe in verschiedene Berufe hineinzusehen und mit Lernenden zu sprechen, welche den Beruf bereits ausüben. Erste Berufsvorstellungen hat er bereits: «Ich möchte am liebsten Gärtner oder Förster werden, da ist man in der Natur und kann die Hände gebrauchen.»