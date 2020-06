Lockdown-Lockerung am 6. Juni – Endlich wieder Ausgang! Oder doch nicht? Am Tag eins der Lockerung ist das Angebot dünn gesät. Viele Theater öffnen erst später – dafür gibts Heavy Metal im Sternen Bümpliz. Michael Feller

Topfpflanzen und Tischchen dort, wo gewöhnlich bis 950 Leute dicht gedrängt stehen. Bierhübeli-Co-Leiter Dave Naef freut sich, dass es weitergeht: «Es fägt wieder.» Foto: Raphael Moser

Der Burgdorfer Folk-Sänger Chris Samuel im Bierhübeli, Schertenleib und Jegerlehner in der Cappella – und ein Heavy-Metal-Konzertabend im Sternensaal Bümpliz. Ansonsten ist in Bern am Tag der kulturellen Lockdown-Lockerung weitgehend tote Hose. Warum eigentlich?

Bei den Veranstaltern zeigt sich kurz vor der Lockerung des Corona-Lockdown eine ziemlich bunte Palette an Gefühlslagen. Einzelne Veranstalter drücken hoch motiviert aufs Gaspedal, viele lassen sich Zeit zur Vorbereitung ihres Programms – und andere haben die Saison vorzeitig beendet, weil sie den riesigen Aufwand für die Umsetzung der Schutzkonzepte scheuen.

Wenig Zeit, grosser Aufwand

Dass das Angebot nur langsam wieder hochgefahren oder gar ausgesetzt wird, hat diverse Gründe. Zum einen terminliche: Nicht allen ist es möglich, nach dem Bundesratsentscheid vom 27. Mai in wenigen Tagen ein neues Programm aus dem Boden zu stampfen. So brauchen die Theater Vorlaufzeit, um zu proben, denn selbst der Probebetrieb war während des Lockdown unterbrochen.

Für andere stehen beim Entscheid über die Fortsetzung finanzielle Überlegungen im Vordergrund. Das Theater am Käfigturm hat sich bereits im März dazu entschlossen, die Saison abzubrechen. Bis zum Saisonschluss Mitte Juni wären nur noch wenige Termine geblieben, eine Wiederöffnung mit Schutzmassnahmen hätte sich nicht gelohnt. «Wir nutzen nun die Zeit, um das Theater mit neuen Ideen und frischem Anstrich im Herbst wieder öffnen zu können», sagt Theaterleiter Adrian Morgenegg. Auch das Theater Matte verzichtet auf eine Wiederaufnahme: «Uns ist es nicht möglich, in dieser kurzen Zeit ein Projekt aus dem Hut zu zaubern», sagt Betriebsleiter Markus Maria Enggist.

Kapazitäten im Keller

Dass sich der Kulturbetrieb unter Einhaltung der Schutzmassnahmen finanziell lohnt, davon geht keiner der befragten Veranstalter aus. Wegen der Abstandsregeln sinken die Kapazitäten empfindlich. Allerdings nicht überall gleich stark, wie die Tabelle zeigt. Der Spielraum bei der Interpretation der bisweilen schwammigen Regeln und der Schutzkonzepte in der Branche scheint gross. Der viel zitierte Zwei-Meter-Abstand wird da mit grosszügigem Augenmass und dort mustergültig umgesetzt. Ein Teil der Kulturanbieter führt Listen, damit im Corona-Ansteckungsfall die Quarantäne ausgerufen werden kann.

Einen neuen Anstrich hat sich die Kleinkunstbühne La Cappella bereits in der Corona-Zwangspause gegeben. Statt die beantragte Kurzarbeit auszuschöpfen, hat Christoph Hoigné mit seinem Team die ehemalige Kapelle im Berner Breitenrainquartier aufgefrischt. «In der Anfangsphase des Stillstands waren wir damit beschäftigt, abzusagen, umzubuchen und zu trösten.» Danach habe das Cappella-Team lieber angepackt als zu Hause rumzusitzen.

Die gleiche Haltung hat Hoigné in den letzten Tagen auch bei den Künstlerinnen und Künstlern gespürt. Für den Juni hat er zusätzlich die Veranstaltungsreihe «Phönix» mit mehreren Gästen pro Abend und Moderator Christoph Simon organisiert. «Wir haben offene Türen eingerannt», sagt er. Künstler hätten auch für kleinere Gagen zugesagt, weil sie unbedingt wieder arbeiten möchten und ihnen der Kontakt zum Publikum und zum Kollegenkreis fehlt. In der jetzigen Situation stehen für Hoigné andere Faktoren als Rentabilität im Vordergrund. «Nach drei Monaten Totalschaden kommt es auf vier Wochen auch nicht mehr an», sagt er, «für uns ist es wichtig, zu zeigen, dass wir noch da sind und dass es weitergeht.»

«Es ist eine grosse Solidarität in der Branche entstanden, weil wir auf den Austausch angewiesen sind.» Dave Naef vom Bierhübeli

Zu den Ersten, die wieder Kultur anbieten, gehört das Bierhübeli. Am Samstag tritt der Burgdorfer Musiker Chris Samuel auf. Die Motivation im Team, wieder loszulegen, sei gross, sagt Co-Leiter Dave Naef. Der Konzertsaal ist neu dekoriert, «nach dem Vorbild der Lokale in stillgelegten Fabriken in Valencia», wie Naef sagt. Zunächst wird defensiv für 100 Personen geöffnet – die Fläche würde eine Steigerung auf 300 Personen erlauben. Im Programm setzt er auf lokale Künstlerinnen und Künstler.

«Es fägt wieder», sagt Dave Naef. Es sei eine grosse Solidarität in der Branche entstanden, weil man auf den Austausch angewiesen sei, gerade bei Fragen zur Umsetzung der Vorsichtsmassnahmen.

Es geht weiter

«Zeigen, dass es weitergeht», ist das Credo dieser Tage. Anton Stocker, Kaufmännischer Direktor von Konzert Theater Bern, sagt: «Für uns war immer das grosse Ziel, nochmals zu spielen vor der Sommerpause.» Weil die Produktionen nicht Corona-tauglich waren – Einschränkungen gelten auch auf der Bühne –, stellte das Vierspartenhaus für den Juni ein neues Programm zusammen, das ausschliesslich im Stadttheater stattfindet. Bis auf das Mini-Festival zum Beethoven-Jubiläum Ende Juni im Casino. Es ist ein Überbleibsel des ursprünglichen Spielplans.

Während die anderen Veranstalter die Preise gleich halten, hat KTB den Eintritt für die Corona-Vorstellungen auf 10 bis 20 Franken gesenkt. Ganz darauf verzichtet Theater Orchester Biel-Solothurn (Tobs): Bei zwölf Anlässen ab dem 9. Juni ist der Eintritt frei, es gibt Kollekte. «Wir wollen dem Publikum für die Treue danken – und die Schwelle zurück ins Theater tief halten», sagt Pressesprecherin Anna-Barbara Rothen.

Wieso nicht Heavy Metal?

Eine Veranstaltung sticht im spärlichen Angebot heraus: Im Bärensaal Bümpliz veranstaltet die Berner Veranstaltungsgruppe Headbanger’s Ball den ersten Nach-Corona-Heavy-Metal-Konzertabend der Schweiz, ab 17 Uhr treten fünf Bands auf. Zu kaufen gibt es zweierlei Billette: das «Ticket Safe», also ein Sitzplatz auf der Galerie, und das «Ticket Headbanger» mit Zutritt in die Headbangers-Zone, «Abstandsregel in Eigenverantwortung».

Die Kategorien erfreuen sich laut Veranstalter Roger «Rüdiger» Dietrich unterschiedlicher Beliebtheit. «Von den 130 verkauften Billetten hat einer ein ‹Ticket Safe› gebucht». Wie sich später herausstellte, hatte er sich beim Ticketportal verklickt. Der Name der Veranstaltung ist unmissverständlich: «Fuck-Corona-Fest» heisst es.

Noch gibt es Tickets, nicht nur im Sternen Bümpliz. Trotz langer Funkstille und Verknappung des Angebots ist der Ansturm auf die knapp gewordenen Plätze in den Sälen bislang ausgeblieben. So abrupt der Lockdown kam, so gemächlich findet sich die Normalität wieder ein.