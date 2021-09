Europapark Rust – Endlich wieder Achterbahn! Corona zum Trotz: Der Europapark ist wieder fürs Publikum geöffnet. Einige Tipps, wie Familien den grösstmöglichen Spass erleben können. Daniel Böniger

Nicht alle Bahnen in Rust sind höllisch schnell – im Wasserpark Rulantica kann man sich auch treiben lassen. Foto: PD Wer ist schneller unten: Achterbahn in Rulantica. Foto: PD Spritz, zisch: Bei gutem Wetter sollte man den grosszügigen Aussenbereich nicht ausser Acht lassen. Foto: PD 1 / 4

Auf uns wirkt die Szenerie ein wenig surreal. Wir stehen mitten in einer halb nackten Menschenmenge, niemand trägt Gesichtsschutz, stattdessen sind Badekleider und nicht wenige Tattoos zu sehen … Immer wieder fliegt Musik ins Ohr, die aus einem Disneyfilm stammen könnte. Und am seltsamsten: Es locken Sandstrand und wogende Wellen, obwohl wir nicht draussen stehen, sondern in einer riesigen Schwimmhalle. Die Liegestühle sind, auch wenns eigentlich verboten wäre, alle mit Badetüchern belegt.

Die Wasserwelt Rulantica wurde Ende 2019 eröffnet. Sie gehört zum Europapark im deutschen Rust, in einer Autostunde von Basel aus zu erreichen. Wir machen einen zweitägigen Familienurlaub; meine Frau und ich, der zehnjährige Sohn und die zwölfjährige Tochter. Letztere ist mit der festen Überzeugung hierhergekommen, sie sei für diesen Erlebnispark schon zu alt. Doch nach der ersten nassen Achterbahnfahrt im Vierer-Schwimmring und einem alkoholfreien Drink im Aussenpool sieht sie das nun anders. Wie wir alle geniesst sie es, frisch geimpft, endlich mal wieder unter Menschen zu sein.