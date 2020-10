Lachen in Thun – Endlich startet die Sanierung des Hafens Mit einem Jahr Verspätung wird die Hafenanlage Lachen in Thun nun saniert. Am Montag beginnen die Arbeiten. Sie dauern rund fünf Monate. Hans Peter Roth

Der Hafen Lachen kann nun endlich saniert werden. Die Arbeiten dauern rund fünf Monate. Foto: Michael Gurtner

Die Arbeiten hätten schon im Herbst 2019 beginnen sollen. Doch Einsprachen haben das Projekt verzögert (wir berichteten). Die Stadt Thun musste die Sanierung der Hafenanlage Lachen um ein Jahr verschieben. Nun aber ist es so weit. Am kommenden Montag, 2. November, fahren die Baumaschinen auf. Über den Winter erhält der Hafen ein neues Gesicht. Die Einsprachen kamen von drei Direktanwohnenden am Lachenweg, wie das Tiefbauamt der Stadt Thun auf Anfrage mitteilt.

Drei Einsprachepunkte

Die Einsprachen betrafen drei Punkte. Erstens: Obschon die Anzahl der Bootsplätze mit 335 gleich bleibt, werden die Stege etwas länger und der Hafen damit etwas grösser. «Dies, weil die Boote im Schnitt etwas grösser geworden sind», erklärt Strasseninspektor und Projektleiter Peter Widmer. Das Projekt sieht den Ersatz der Schwimmsteganlage in der bisherigen Ausrichtung vor. Die neuen Stege verfügen über flexible Bootsplatzbreiten und Anbindmöglichkeiten. Zudem werden sie mit Strom- und Wasseranschlüssen ausgestattet.