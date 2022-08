Erklärt den Schweizerinnen und Schweizern den Ukraine-Krieg: Stefano Trojani. Screenshot: Youtube

Das Verteidigungsdepartement von Viola Amherd (Mitte) hat diese Woche ein Video auf Youtube veröffentlicht, in dem ein hoher Offizier den Krieg in der Ukraine analysiert und daraus auch Erkenntnisse für die Zukunft der schweizerischen Landesverteidigung ableitet. Der Offizier, Stefano Trojani, ist stellvertretender Chef des militärischen Nachrichtendienstes, sodass niemand behaupten kann, der Mann verstünde nichts von der Sache. Seit Monaten, nein, Jahren tun Trojani und seine Leute in Bern nichts anderes: Sie studieren fremde Armeen, sie machen sich ein Bild über die neuesten Entwicklungen der Kriegsführung, sie geben Empfehlungen ab, wie wir uns vorsehen sollten – um die Schweiz besser zu schützen. Ein Auftrag, der seit 1848 in der Bundesverfassung steht.