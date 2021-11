Neuer Matter-Standard – Endlich kommunizieren die Geräte miteinander

Matter und Thread kurz erklärt Infos einblenden

Mit dem kommenden Standard rücken zwei Fachbegriffe ins Zentrum des Interesses: Matter und Thread. Höchste Zeit, die zwei zu erklären:

Matter: Der neue Smart-Home-Standard ist keine neue Funktechnologie. Es ist vielmehr eine Art neue Sprache, mit der verschiedene Geräte miteinander kommunizieren können. Matter ermöglicht es, dass Google-Geräte direkt mit Amazon-Geräten Informationen austauschen können. Zum Einsatz kommen dabei zwei Funkstandards: das bewährte WLAN und das noch relativ unbekannte Thread. Bluetooth spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Es kann genutzt werden, um Geräte via Smartphone einmalig in ein Netz einzubinden. Matter macht bestehende Smart-Home-Technologien und -Geräte aber nicht von einem Tag auf den anderen unbrauchbar. Geräte, die nicht per Update umgerüstet werden können, funktionieren auch nach dem Start von Matter weiter wie gehabt.

Thread: Diese neue Funktechnologie wird in den nächsten Jahren in immer mehr Geräten auftauchen. Sie verbindet und vernetzt Smart-Home-Geräte. Sie unterscheidet sich von anderen Funktechnologien vor allem durch eine schlaue Neuerung: Thread bildet eine Art Netz. So muss nicht jedes Gerät mit der Basisstation verbunden sein. Es reicht, wenn eines damit verbunden ist. Je mehr Geräte mit Thread-Technologie man im Einsatz hat, desto besser wird das Funknetz. Fällt ein Gerät aus, finden Daten schnell eine alternative Route. Aktuell steckt Thread erst in wenigen Geräten. Die prominentesten sind Apples Homepod Mini und der neuste Apple TV 4K. Und natürlich die Eve-Sensoren. Aber auch einzelne Google-Produkte haben es bereits eingebaut.