Glosse über einen Krampf – Endlich kann er in der Sommersaison wieder Bein zeigen Mann spricht nicht gern über seine Krampfadern – umso wichtiger, dass ein Geschlechtsgenosse Zeugnis ablegt von einem kleinen Eingriff mit hoffentlich grossen Folgen. Alexander Sury

Nein, so gross war das Ärzteteam beim kleinen Eingriff dann doch nicht: Ärzte der Klinik Hohmad in Thun schauen bei einem Workshop zum Thema Krampfadern gespannt auf das Ultraschallbild, Foto: BOM

Den irgendwie passenden Schlusspunkt setzen Abba mit «The Winner Takes It All». Der Ort ist ein kleiner Operationssaal einer Praxis für Gefässkrankheiten in der Berner Innenstadt. Der Patient liegt, nun ja, auf dem Tisch und ist um einige Gramm leichter. Was ihm entnommen wurde, sieht bleich und weiss aus wie kurze Spaghetti.