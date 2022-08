700 Jahre Eriz – Endlich kann die grosse Feier steigen Was lange währt, wird endlich gut. Zwei Jahre später als geplant kann Eriz sein 700-Jahr-Jubiläum feiern. Roger Probst

Die Gemeinde Eriz lässt am Wochenende die Korken knallen. Foto: Patric Spahni

Was sind schon zwei Jahre im Verhältnis zu 700? Ein Klacks. Das sagen sich jedenfalls die Erizer. Vor zwei Jahren hatten sie bereits eine grosse Sause aufgegleist. Anlass dazu war eine Urkunde aus dem Jahr 1320. Darin wurde der Name Eriz erstmals erwähnt. Konkret verkaufte damals Junker Walter an der Matten unter anderem den achten Teil seiner Jagdrechte in den Wäldern im Eriz an Konrad von Teuffenthal.