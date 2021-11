Mehrwertabgabe in Langenthal – Endlich ist sich das Parlament einig Jahrelang hat der Stadtrat debattiert, nun liegt das neue Reglement über die Mehrwertabgabe vor. Dieses soll der Stadt mehr Geld bringen. Julian Perrenoud

Wird ein Areal aufgewertet, wie hier in einer Illustration zum Geiser-Areal, will die Stadt finanziell profitieren. Visualisierung: PD

Ende gut, alles gut – und alle sind sie zufrieden im Stadtrat Langenthal. Seit dreieinhalb Jahren ist das Reglement über die Mehrwertabgabe im Parlament ein drängendes Thema mit viel Zündstoff. Stadtrat Daniel Bösiger (SVP) fasste es so zusammen: «Es war eine schwierige Geburt.»

Nun aber ist das Reglement bewilligt – mit 29 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen. Der Stadtrat sprach sich an seiner Sitzung dagegen aus, eine zweite Lesung für das Traktandum anzuberaumen – am Ende ging es plötzlich schnell. Das Thema in drei Punkten zusammengefasst:

Warum hat der Beschuss so lange gedauert?