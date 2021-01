Läufer Adrian Lehmann – Endlich hat er eine Perspektive Adrian Lehmann kann am 14. März in Belp nach langer Zeit einen Marathon bestreiten. Dies allerdings ohne Vorbereitungswettkampf. Reto Pfister

Adrian Lehmann (links) und Patrik Wägeli beim Training in Portugal. Foto; zvg/Ueli Lehmann

Schweizer Leichtathleten konnten im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie zahlreiche Wettkämpfe absolvieren. Es wurden keine internationalen Titelkämpfe ausgetragen, sowohl in der Schweiz als auch im nahen Ausland wurden jedoch an Meetings viele Startgelegenheiten angeboten. Ausser für die Marathonspezialisten. Die grossen Stadtmarathons wurden abgesagt, ebenso fanden die Strassenläufe nicht statt, die Langstreckenspezialisten normalerweise als Vorbereitung absolvieren.

Doch nun hat Adrian Lehmann wieder ein konkretes Ziel vor Augen. Am 14. März organisiert der Schweizer Verband in Belp einen international besetzten Marathon mit total 50 Frauen und Männern. Etwas mehr als vier Monate vor den Olympischen Spielen kann er so auch versuchen, sich für Tokio zu qualifizieren. Die Hürde ist allerdings hoch. Die Olympia-Limite beträgt 2:11:30 Stunden, Lehmanns Bestzeit aus dem Jahr 2015 2:15:08.

Training in Portugal

Um sich optimal vorbereiten zu können, trainiert Lehmann derzeit an der portugiesischen Südküste, nahe der spanischen Grenze. In Pandemiezeiten müssen solche Aufenthalte im Ausland genau vorbereitet werden. Portugal verlangt zur Einreise keinen Corona-Test, dennoch liess er sich zuvor in der Schweiz testen, dies in Absprache mit dem Verband.

Am Anfang des zweiwöchigen Trainingslagers war auch Fabienne Schlumpf mit ihrem Coach Michael Rüegg vor Ort, aktuell trainiert Lehmann unter der Anleitung seines Vaters Ueli Lehmann zusammen mit dem Thurgauer Patrik Wägeli. Auch einige Schweizer Mittelstreckler halten sich derzeit in der Nähe auf. Um das Infektionsrisiko klein zu halten, wird jedoch auf gemeinsame Einheiten verzichtet.

Knallhartes Grundlagentraining steht auf dem Programm, mit wöchentlichen Umfängen zwischen 165 und 175 Kilometern. «Manchmal bin ich ganz schön kaputt», sagt Lehmann, streicht dann aber auch gleich die Vorzüge des Trainingsaufenthalts im Süden hervor. Für die lokalen Verhältnisse ist es derzeit eher kühl, morgens sind sogar leichte Minusgrade zu verzeichnen. Tagsüber steigt die Temperatur jedoch auf 15 Grad, perfekte Verhältnisse für intensive Einheiten.

«Höhentraining» im Zimmer

Noch bis am nächsten Montag weilt Lehmann in Portugal. Davor absolvierte er einen vierwöchigen «Höhenzimmerblock», nach der Rückkehr in die Schweiz wird der 31-Jährige dies erneut tun. Der Marathonspezialist spricht besonders gut auf Höhentrainings an. In St. Moritz ist jedoch derzeit Winter, Reisen nach Kenia oder Südafrika sind mit grossem Risiko verbunden.

Lehmann absolviert daher das Höhentraining zu Hause in seiner Läufer-WG in Köniz. Er verfügt dort über zwei Generatoren, mit denen er den Sauerstoffgehalt in seinem Zimmer so absenken kann, dass dieser dem auf 2000 oder 2500 Metern über Meer entspricht. Ausser für die Trainings verlässt er das Zimmer praktisch nicht. «Ich führe in dieser Zeit ein ziemlich langweiliges Leben, aber es hilft mir enorm beim Aufbau für den Marathon», sagt er.

Nicht übernervös werden

Immer noch finden jedoch keine Strassenläufe statt, vor dem Marathon am 14. März kann Lehmann daher keinen Testwettkampf bestreiten. In Belp wird er erstmals seit Mitte Oktober an einer Startlinie stehen. «Wichtig wird sein, den Wettkampf nicht übernervös in Angriff zu nehmen», sagt er. Der Profisportler habe den Wettkampftrieb in sich. Könne er diesen nicht ausleben, fehle etwas. «Und es geht Routine verloren. Man findet nicht mehr quasi automatisch in einen Rennrhythmus hinein.» Dieser lasse sich auch nicht durch virtuelle Wettkämpfe oder gemeinsame Trainings simulieren.

Dennoch ist Lehmann zuversichtlich. Ende Juli 2020 zog er sich im Trainingslager in St. Moritz einen Bänderriss zu; er musste in der Folge einige Zeit mit geringerer Belastung trainieren. Mittlerweile ist der Oberaargauer vollständig fit. Die Olympialimite zu unterbieten, werde extrem schwierig, sagt er. Doch er wolle sich keine Grenzen setzen. «Vor dem Rennen werde ich dann eine realistische Einschätzung vornehmen und die Strategie darauf ausrichten», kündigt er an.