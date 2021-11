Neuland in Thun eröffnet – Endlich! Es ist Messe Der Schlagbaum ist offen: Unter dem Motto «Grenzen erfahren» startete am Donnerstag die Ausstellung Neuland nach einem Jahr Unterbruch. Mit nationaler Prominenz. Stefan Kammermann

Die Ausstellung Neuland auf dem Expo-Areal in Thun läuft. Foto: Patric Spahni

Ein rot-weisser Schlagbaum markiert die Grenze. Ein Grenzhaus in denselben Farben ist ebenfalls da. Zum Glück haben die Eröffnungsgäste der Ausstellung Neuland auf dem Thuner Expo-Areal am Donnerstag die Kontrollen schon hinter sich. Was es für den Zutritt zur Ausstellung benötigt, ist einzig das Zertifikat nach dem 3-G-Prinzip: geimpft, genesen oder getestet.

«Endlich, es ist ein besonderer Anlass in besonderen Zeiten», sagte Gerhard Engemann, Geschäftsführer der Thun-Expo, als sich der Schlagbaum langsam öffnete. Und er sprach ebenso das Messemotto «Grenzen erfahren» an: «Wenn wir vor zwei Jahren gewusst hätten, dass dieses Thema dermassen viele Leute betrifft, hätten wir wohl ein anderes Motto gewählt.»