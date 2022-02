Die Oscarnominationen – Endlich – die Schweiz darf wieder vom Oscar träumen «Ala Kachuu» von Maria Brendle ist für einen Oscar als bester Kurzspielfilm nominiert. Grosser Favorit in den Hauptkategorien ist Jane Campions historisches Drama «The Power of the Dog». Hans Jürg Zinsli

Holt eine Oscarnomination für die Schweiz: Maria Brendle.

Seit 2016 hatte die Schweiz bei den Oscars nichts mehr zu melden. Aber jetzt die Durststrecke ist zu Ende: Sechs Jahre nach dem Animationsfilm «Ma vie de Courgette» und dem Kurzspielfilm «La femme et le TGV», die es beide als letzte Schweizer Werke ins Finale der Academy Awards schafften, holt nun Maria Brendle für ihren Kurzspielfilm «Ala Kachuu» eine Oscarnomination.

Das ist ein tolles Signal, auch und gerade für ein fast unschweizerisch mutiges Werk: Brendle erzählt in «Ala Kachuu» (der Titel heisst so viel wie Packen und Losrennen) von einer geraubten Braut in Kirgistan. Diesem Brauch fallen jährlich etwa 12’000 Frauen zum Opfer. Die Regisseurin hat dafür nicht nur vor Ort recherchiert, sondern den mit ausschliesslich kirgisischen Darstellerinnen und Darstellern auch in diesem mittelasiatischen Land gedreht. Das Branchenmagazin «Variety» hat «Ala Kachuu» zum engeren Favoritenkreis auf eine Nomination gezählt – und recht behalten.

Zu zahlreichen Überraschungen kams in den Hauptkategorien. So hat nicht etwa Denis Villeneuves favorisierter Science-fiction-Film «Dune» oder Kenneth Branaghs biografisches Bürgerkriegsdrama «Belfast» die meisten Nominationen geholt, sondern Jane Campions stilles historisches Drama «The Power of the Dog» – und zwar auf eindrückliche Art.

In allen möglichen Topkategorien (bester Film, Regie, Drehbuch, Darsteller) erhielt der Film eine Nomination – ausser für die beste Hauptdarstellerin, weil es eine solche in «The Power of the Dog» nicht gibt. Der Film nach dem Roman von Thomas Savage brennt sich mit kantigen Figuren, trügerischer Weite und raffinierter Langsamkeit ins Gedächtnis ein.

Gut möglich also, dass Netflix der lange ersehnte Triumph bei den Oscars mit einer Auszeichnung in der Königskategorie endlich gelingt. Zwar hat der Streamingdienst dieses Jahr insgesamt «nur» 27 Nominationen erhalten (2021 waren es 36), doch mit zwei «Best Picture»-Anwärtern («The Power of the Dog», «Don’t Look Up») sind die Chancen durchaus intakt.

Die wichtigsten Oscarnominationen: Infos einblenden Topfavoriten bei den Oscars: Regisseurin Jane Campion und Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog»). Foto: Kirsty Griffin (Netflix) Bester Spielfilm: «The Power of the Dog», «Dune», «Belfast», «West Side Story», «Licorice Pizza», «King Richard», «CODA», «Don’t Look Up», «Nightmare Alley», «Drive my Car» Beste Regie: Kenneth Branagh («Belfast»), Ryûsuke Hamaguchi («Drive My Car»), Paul Thomas Anderson («Licorice Pizza»), Jane Campion («The Power of the Dog»), Steven Spielberg («West Side Story») Beste Hauptdarstellerin: Jessica Chastain («The Eyes of Tammy Faye»), Olivia Colman («The Lost Daughter»), Penélope Cruz («Parallel Mothers»), Nicole Kidman («Being the Ricardos»), Kristen Stewart («Spencer») Bester Hauptdarsteller: Javier Bardem («Being the Ricardos»), Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog»), Andrew Garfield («Tick, Tick … Boom!»), Will Smith («King Richard»), Denzel Washington («The Tragedy of Macbeth») Bester internationaler Film: «Drive My Car» (Japan), «Flee» (Dänemark), «The Hand of God» (Italien), «Lunana: A Yak in the Classroom» (Bhutan), «The Worst Person in the World» (Norwegen)

Überraschend auch, dass Kristen Stewart («Spencer») ihre erste Oscarnomination doch noch ins Trockene brachte. Nachdem die US-Amerikanerin zuletzt bei einigen wichtigen Preisen gar nicht nominiert wurde, war aus der einstigen Topfavoritin eine Wackelkandidatin geworden.

Keine Nomination gabs dagegen für Lady Gaga («House of Gucci»), was viele Fans erzürnte, und auch sonst musste der Film von Ridley Scott bös untendruch – nur in der Kategorie Makeup und Hairstyling reichte es für eine Nomination.

Die grosse wiederkehrende Frage bei den Oscarnominationen ist aber natürlich die nach der Diversity. Auf den ersten Blick kann man sagen: das sieht besser aus als auch schon. Zum Beispiel ist mit «Drive my Car» ein japanischer Film in der Königskategorie nominiert. Bei den besten Hauptdarstellern sind zwei von fünf Nominierten Afroamerikaner (Denzel Washington, Will Smith). Und in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch sind sogar drei von fünf Nominationen auf Frauen entfallen: Sian Heder, Maggie Gyllenhaal und Jane Campion. Da waren die Oscars schon rückständiger.

Hans Jürg Zinsli hat Germanistik und Journalismus in Fribourg studiert und begann 1998 als Kulturredaktor zu arbeiten. 2018 erhielt er den Prix Pathé (Tout court) für Filmpublizistik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.