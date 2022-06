Schon lange wird in Hinterzimmern die Zukunft des Reginas verhandelt. Zu lange. Seit zehn Jahren ist das ehemalige Flaggschiff der Grindelwalder Hotellerie geschlossen. Viel zu lange. Zwar brummt im Gletscherdorf der Tourismusmotor wieder. Aber um langfristig erfolgreich zu sein, muss auch die Infrastruktur stimmen. Für eine Bauruine an bester Lage ist da kein Platz.

Solange nicht klar ist, wie es mit dem Regina weitergeht, wird es auch für andere Projekte schwierig. So halten sich die Verantwortlichen des geplanten Hotels im Grund zurück. Sie wissen: Solange es keine Zukunft für das Nobelhaus gleich beim Bahnhof gibt, ist eine allfällige Abstimmung zu einem anderen Projekt nicht zu gewinnen. Zu oft wurden den Grindelwalderinnen und Grindelwaldern in den letzten Jahren hochtrabende Hotelluftschlösser verkauft, die dann verpufften oder eben gar in Bauruinen endeten.