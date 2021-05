Ärger bei Einbürgerung – Endlich bekommt er sein ć zurück Fünf Jahre lang hat Robert Matešić um die korrekte Schreibweise seines Nachnamens gekämpft. Der Bund arbeitet mit einem veralteten Zeichensystem – doch nun lenkt er ein. Paula Scheidt

Robert Matešić: Sein Name schreibt sich mit diakritischen Zeichen auf dem s und auf dem c. Das akzeptiert nun auch der Bund. Foto: Vera Hartmann (13 Photo)

Manchmal braucht es Geduld, bis man sein Ziel erreicht. Bei Robert Matešić werden es am Ende acht Jahre gewesen sein.

Im September 2016 erschien im «Magazin» eine Titelgeschichte, rotes Cover, darauf ein weisser Rahmen, darin die Namensendung -ić. Darunter der Satz: «Mit diesem Strichlein über dem c kann man nicht Schweizer werden.» Ich erzählte die Geschichte von Matešić (ausgesprochen: Ma-te-schitsch), Arzt aus Zürich, mit kroatischen Wurzeln. Er war dabei, sich einbürgern zu lassen.

Während dieses bürokratischen Prozesses erfuhr er, dass die diakritischen Zeichen in seinem Nachnamen nicht in den Schweizer Pass übernommen werden können. Genauer: Nur das š könne übernommen werden. Das müsse sogar übernommen werden. Das ć hingegen werde zu einem ordinären c. Wolle er auf beide Zeichen verzichten, fortan also Matesic heissen, müsse er eine Namensänderung beantragen.