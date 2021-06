Kapazität

Eigentlich könnten in Baku mehr als 30 000 Fussballfans die EM-Spiele im Stadion verfolgen – die Stadt am Kaspischen Meer zählt zu den Ausrichtern, die vergleichsweise viele Zuschauer zulassen. Beim ersten Spiel in Aserbaidschan bei diesem Turnier am Samstag zwischen Wales und der Schweiz wird das Kontingent aber wohl bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Laut Uefa waren am Vortag des Spiels rund 10 000 Tickets verkauft. Scheint wirklich eine gute Idee zu sein, dieses Baku.

Foto: Keystone

Was Pressefreiheit in Baku bedeutet, hat das SRF feststellen müssen. Offenbar wollten sie in der Stadt eine Reportage drehen, worauf sie viermal von der Polizei verwarnt wurden – mit dem Hinweis, dass die Überwachungskameras alles beobachten.