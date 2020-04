Burgdorfer Jugendfest abgesagt – Ende Juni gibt es keine Solätte Der Gemeinderat hat entschieden: Die Solätte kann am 29. Juni nicht stattfinden. Die vom Bundesrat verfügten Corona-Einschränkungen liessen kein Fest in dieser Grösse zu. Urs Egli

In diesem Jahr werden in der Stadtkirche Burgdorf keine Solättetaler an die Erstklässler übergeben. Foto: Olaf Nörrenberg

«Dass am letzten Montag im Juni keine Solätte stattfindet, kann man sich in Burgdorf gar nicht vorstellen», sagt Jeannine Seiler Keller auf Anfrage. Doch genau dieser Fall wird nun in diesem Sommer Tatsache. 80 Jahre nachdem in der Zähringerstadt das Fest der Burgdorfer Schuljugend als Folge der zweiten Generalmobilmachung im Zweiten Weltkrieg abgesagt wurde, kann auch heuer nicht gefeiert werden. «Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 ist eine Durchführung in diesem Jahr nicht möglich», hält der Gemeinderat in einer Mitteilung fest.