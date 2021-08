Letztes Volksschiessen – Ende Feuer im Stand in Faltschen Die Kleinkaliberschützen Faltschen führten zum 69. und zugleich letzten Mal ihr Volksschiessen durch. Denn bald ist Ende Feuer im Stand. Andreas Tschopp

Nahmen Abschied vom Kleinkaliberstand Faltschen (v.l.): Alt-Präsident und Schützenmeister Jakob Bühler, Präsident Ruedi Zahler und Kassier Andreas Roth. Foto: Andreas Tschopp

«Wir müssen/wollen oder wollen/müssen Ende August den Schiessbetrieb in Faltschen definitiv einstellen»: Das sagt der 70-jährige Jakob Bühler, der im Äbnet im Reichenbacher Ortsteil Faltschen wohnt und seit seiner Jugend mit dem Kleinkalibergewehr schiesst. Er tut dies unweit seines Wohnhauses im Stand der örtlichen Kleinkaliberschützen.

Bühler war von 1999 bis 2007 Präsident des Vereins und ist heute dessen Schützenmeister. Als solcher lud er am Wochenende zum 69. und damit letzten Volksschiessen im Stand in Faltschen ein.

Dort am Aebnitweg steht das 1955 erbaute Schützenhaus aus Holz direkt neben dem Bach, der von der Sagimatte hinunter ins Kandertal fliesst und daher Sagibach genannt wird. Das kleine Gewässer floss lange Zeit in einer Röhre am Scheibenstand vorbei.