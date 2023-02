Gasaustritt im Oberaargau – Ende Feuer im Langenthaler Schoren-Quartier Die Langenthaler Gasflammen gehören der Vergangenheit an: Das Bohrloch wurde am Montag geflutet. Nun soll es mit Zement verschlossen werden. Dölf Barben

Die beiden Brenner auf offenem Feld beim Schoren-Quartier haben seit dem Montag keinen Gasnachschub mehr. Foto: Beat Mathys

Nach knapp zwei Wochen ist der Spuk vorbei. Die eindrücklichen Gasflammen, die in den letzten Tagen im Langenthaler Schoren-Quartier auf einem Feld draussen loderten, sind am Montag erloschen. Der Druck habe allmählich nachgelassen, sagte Luis Gomez, Vorsteher des Amtes für öffentliche Sicherheit in Langenthal, auf Anfrage. Die Fachleute hätten sich daraufhin entschlossen, das Bohrloch mit Wasser zu fluten.