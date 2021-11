Bekannte Schuhmanufaktur – Ende einer Ära: Das Aus für Kandahar in Thun Die Schuhfabrik Kandahar stellt die Fabrikation in Thun definitiv ein. Damit endet eine jahrzehntelange Familiengeschichte. Die Marke lebt aber weiter. Michael Gurtner

Der bisherige Kandahar-Geschäftsführer Manuel von Allmen in den Räumen der Firma. Noch werden im Gwatt rund 800 Paar Schuhe verkauft. Ende Jahr ist Schluss. Foto: Patric Spahni

Kandahar ist die drittgrösste Stadt Afghanistans. Eine Abfahrtsstrecke im Ski-Weltcup im deutschen Garmisch. Und eine seit Jahrzehnten bekannte Schuhmarke in Thun. Wobei in letzterem Fall bald die Vergangenheitsform gewählt werden muss. Denn die Thuner Kandahar-Geschichte endet mit dem Jahr 2021 – die Produktion der Schuhe, die einst schon Charlie Chaplin an den Füssen hatte, wird am langjährigen Firmensitz im Gwatt eingestellt.