Überbauung in Burgdorf – Ende der Odyssee am Uferweg ist greifbar Der Bau von drei Häusern mit total 176 Wohnungen an der Emme rückt näher. Noch in diesem Jahr soll das Baugesuch eingereicht werden. Im Herbst 2024 könnten die ersten Mieter einziehen. Urs Egli

Die Siedlung Uferweg soll ab 2022 nördlich des Typonstegs in Burgdorf erbaut werden. Visualisierung: PD

Wahrlich, die Pensionskasse Previs Vorsorge braucht einen langen Atem. 2007 plante sie zusammen mit der Stadt Burgdorf den Bau eines 135 Meter langen und sieben Stockwerke hohen Gebäudes am nördlichen Ufer der Emme. Doch massive Kritik liess dieses Projekt scheitern. Nun soll es mit neuen Plänen vorwärtsgehen. Christoph Stäger, Leiter Portfolio Management Immobilien von Previs, rechnet noch in diesem Jahr mit einer Baueingabe. Die Bauherrin kalkuliert mit Projektkosten von gut 60 Millionen Franken.

Lange Referendumsfrist

Der Zeitplan scheint realistisch, zumal der Stadtrat die Zonenplanänderung ZPP Uferweg an seiner letzten Sitzung ohne Gegenstimme gutgeheissen hat. Damit werden auch die zuvor vom Gemeinderat gefällten Beschlüsse zu den Überbauungsordnungen Gyrischachen und Uferweg bestätigt. «Da Politik und Verwaltung das Projekt unterstützen, sind wir zuversichtlich, dass dagegen kein Referendum ergriffen wird», sagt Stäger. Die Referendumsfrist dauert in Burgdorf lange 60 Tage und endet am 27. Mai.