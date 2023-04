Därligens unterirdischer Steinbruch – Ende der 2020er-Jahre könnte schon Hartschotter abgebaut werden Die Marti-Gruppe erhält die Konzession für den unterirdischen Abbau von Hartschotter am Därliggrat. Noch sind Fragen offen, etwa dazu, wie die betroffenen Gemeinden entschädigt werden. Samuel Günter

Am Därliggrat soll Hartschotter unterirdisch abgebaut werden. Der Abtransport soll über die Bahn erfolgen. Foto: Christian Pfander

Hartstein ist ein wichtiger Rohstoff. Er ist für den Bau und den Unterhalt der schweizerischen Verkehrsinfrastrukturen von grosser Bedeutung. Und er ist knapp. Seit Jahren laufen Versuche, neue Abbaugebiete zu erschliessen. Ein geplanter Steinbruch am Rugen sorgte 2014 für Aufregung, scheiterte aber schon früh am Widerstand der Bevölkerung, 2019 brachte die Marti-Gruppe eine neue Idee aufs Tapet: den unterirdischen Abbau von Hartstein am Därliggrat von Norden her.