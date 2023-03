Umstrittene Hundeleinepflicht – Empfehlung statt Verbot am Strandweg – trotz Problemen Auf dem Thuner Uferweg ist das umstrittene Anleinen der Hunde in aller Munde. Am Strandweg Spiez-Faulensee gilt lediglich eine Leinenempfehlung. Wie lange noch? Jürg Spielmann

Am Strandweg gilt keine Leinenpflicht für Hunde, sondern lediglich eine Empfehlung. Dies auf dem Teilstück von Faulensee bis zur kantonalen Fischzucht. Foto: Jürg Spielmann

«Wuff! Wuf! Wuff…!» Ein kleinerer Hund, Rasse Spitz, kläfft und knurrt an der Schiffländte Faulensee einen Strandwegbesucher an. Herrchen? Frauchen? Nirgends zu sehen. Gut zweihundert Meter weiter, beim Spielplatz des beliebten Naherholungsgebietes zwischen den Buchten von Spiez und Faulensee, ist ein Hundehalter mit seinem Vierbeiner auf dem Uferweg unterwegs. Der Hund ist nicht angeleint. An diesem Märzvormittag tummeln sich noch keine kleinen Piratinnen und Piraten auf dem gleichnamigen Spielplatz.

Und doch sollten die Hunde auf dem erwähnten Teilstück des Strandweges an der Leine geführt werden.