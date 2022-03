Olympiasieger aus Wengen – Empfang für Ryan Regez am Sonntag Am Sonntag, 6. März, organisieren der Fanclub von Ryan Regez und der Skiclub Wengen einen Empfang für den Olympiasieger im Skicross.

Der 18. Februar war der grosse Tag von Ryan Regez. Er wurde in Peking Olympiasieger im Skicross. Foto: Freshfocus

Ryan Regez wird Sonntag um 16.30 Uhr am Bahnhof in Wengen empfangen. Das vermeldet das Organisationsteam mit der Verantwortlichen Lia Näpflin. Kinder des Skiclubs, Skilehrerinnen und die Trychler werden den Olympiasieger im Skicross beim Umzug zum Figeler begleiten. Die Ankunft von Regez am Figeler untermalt die Dorfmusik, bevor es zum offiziellen Teil des Empfangs kommt. Am Figeler findet auch die Feier statt.

Gemeindepräsident Martin Stäger, Wegbegleiterinnen und seine Freunde werden kurze Ansprachen halten. Danach sind alle zu einem veganen Apéro eingeladen, und die legendären Bermudas sorgen schliesslich für Partystimmung. Organisiert wird die Empfangsfeier vom Fanclub von Ryan Regez und vom Skiclub Wengen.

pd/sp

