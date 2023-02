Schlittenhunderennen Lenk – Emotionen und Dynamik im Schnee Rund 98 Schlittenhunde- und Skijöring-Gespanne, um die 2000 Gäste: Die 43. Internationale Schlittenhunderennen auf dem Lenker Talboden waren ein Erfolg.

Herrliche Verhältnisse bei den 43. Internationalen Schlittenhunderennen auf dem Lenker Talboden. Foto: PD / Chantal Bönzli

Schon am Freitagabend kündigte sich dieser sportliche Grossanlass mit unüberhörbarem Heulen und Bellen im Ferienort, zuhinterst im Simmental, an. Circa 98 Schlittenhunde- und Skijöring-Gespanne gingen an den beiden Renntagen an den Start.

«Dank den nach wie vor kalten Nächten konnten sämtliche Rennen auf den gut präparierten Trails durchgeführt werden.» Heinz Welten, OK-Präsident Internationale Schlittenhunderennen Lenk

«Dank den nach wie vor kalten Nächten konnten sämtliche Rennen auf den gut präparierten Trails durchgeführt werden», zeigte sich OK-Präsident Heinz Welten sehr zufrieden. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer liessen sich das Spektakel nicht entgehen und feuerten die Musherinnen und Musher mit ihren Gespannen entlang der Strecke an, wie die Organisatoren mitteilen. Sie konnten insgesamt rund 2000 Gäste an den beiden Wettkampftagen begrüssen.

Ein Gespann unterwegs auf dem Lenker Talboden. Foto: PD / Chantal Bönzli

Der Anlass mit internationalem Teilnehmerfeld wurde vom Organisationskomitee in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Schlittenhundesport-Verein (SSV) und den zahlreichen Helferinnen und Helfern geplant und durchgeführt. Im Zielgelände, abseits der spektakulären Rennstrecke, fanden sowohl die Teilnehmenden als auch die zahlreichen Besucher ein «Dörfli» mit Köstlichkeiten für den grossen und kleinen Hunger sowie Getränke vor.

Rennen in Kandersteg sind abgesagt Infos einblenden Das für das Wochenende vom 18./19. Februar geplante internationale Schlittenhunderennen inklusive Schweizermeisterschaft in Kandersteg ist abgesagt. Laut einer Mitteilung des Schweizer Schlittenhundesport-Vereins würden die Schneeverhältnisse und Wetterprognosen mit hohen Temperaturen keine sichere Durchführung gewährleisten. Die Langlaufloipen seien präpariert, jedoch bestehe das Risiko, dass das Gelände vor allem im Start- und Zielbereich sowie in den Kurven einbreche. «Die Sicherheit von Hunden und Mushern geht vor», schreiben die Organisatoren. (PD)

«Die Wettkämpfe an der Lenk mit seiner imposanten Bergkulisse, die schönen Trails und die gemütliche Atmosphäre werden mir in bester Erinnerung bleiben. Ich freue mich schon jetzt auf die Rennen in einem Jahr», äusserte sich eine begeisterte Teilnehmerin.

Da gehen die Emotionen hoch: Hund und Mensch im Freudentaumel. Foto: PD / Chantal Bönzli

PD/sp

