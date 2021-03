Tigers wollen Köniz ärgern – Emotionen sind vorprogrammiert Im Viertelfinal des Playoffs kommt es zum Berner Duell zwischen Floorball Köniz und den Unihockey Tigers Langnau. Die Berner Vorstädter gehen als Favoriten in die Best-of-7-Serie. Adrian Lüpold

Köniz-Captain Jonas Ledergerber und sein Team treffen im Playoff auf die Tigers Langnau. Foto: Raphael Moser

Die drei Topteams der Master Round konnten ihren Gegner für das Playoff bestimmen. Floorball Köniz (3.) blieb die Wahl zwischen den Tigers Langnau und Zug United, wobei sich die Berner Vorstädter für die Emmentaler entschieden. «Der Trainer, der Sportchef und einige Spieler waren bei der Entscheidung involviert. Wir wählten die Tigers, weil wir immer gerne gegen sie gespielt haben, weil es nicht lange Anfahrtswege gibt und weil es ein Derby ist», sagt Jonas Ledergerber.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der Captain der Könizer durchaus zufrieden. «Nun wollen wir die gute Ausgangslage aber auch nutzen», erklärt Ledergerber. Mit Manuel Engel und Jonas Guggisberg stehen auch zwei Akteure im Könizer Kader, die lange bei den Tigers unter Vertrag standen. Emotionen sind da beinahe vorprogrammiert, zumal sich die Teams in der jüngeren Vergangenheit schon einige heisse Duelle geliefert hatten. «Wir wollen mit viel Speed agieren und ein gutes Spiel mit Ball aufziehen. Wichtig ist, gut in die Serie zu starten», sagt Ledergerber vor dem ersten Duell, das am Mittwoch (10. März, 19.30 Uhr) in Köniz stattfindet.

Tigers haben nichts zu verlieren

Erst am letzten Spieltag qualifizierten sich die Tigers dank eines 6:3-Siegs gegen Sarnen für das Playoff. «Nachdem wir zwei Jahre nicht dabei waren, ist das eine Erleichterung», sagt Coach Matthias Gafner. In der ersten Phase der Saison lagen die Emmentaler zwischenzeitlich sogar auf Rang 3, «bis die Leichtigkeit verloren ging», wie Gafner ausführt.

Playoff-Tipp Infos einblenden Floorball Köniz verfügt über das breitere Kader und über die reifere Spielanlage als die Tigers. Gelingt es den Emmentalern Emotionen aufs Feld zu bringen und die Könizer aus ihrer Komfortzone zu locken, liegen Überraschungen drin. Trotzdem steigt Köniz als klarer Favorit in die Best-of-7-Serie. Tipp der Sportredaktion: 4:1 für Floorball Köniz

Nichtsdestotrotz haben die Tigers ein Saisonziel erreicht. Zudem scheint das junge Team einen Sprung nach vorne getätigt zu haben und auch die vielen Talente aus dem Nachwuchs übernehmen immer mehr Verantwortung. «Vielleicht waren die Erwartungen nach dem guten Start zu hoch. Umso schöner, dass wir es trotzdem ins Playoff geschafft haben, nachdem unser Flow gestoppt worden war. Hätte uns vor der Saison jemand das Playoff angeboten, hätten wir unterschrieben», sagt Gafner. In der Best-of-7-Serie haben die Tigers nichts zu verlieren. «Wir sind krasser Aussenseiter, aber wir wollen Köniz fordern und auch ärgern», erklärt der Tigers-Coach.