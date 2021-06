Psychologie des Schenkens – Emotionaler Kapitalismus Wer andere beschenkt, gestattet sich selbst anschliessend gerne egoistisches Verhalten und andere Fehltritte, das zeigt eine neue Studie. Sebastian Herrmann

Geschenke können dazu verleiten, selber etwas weniger höflich zu sein. Foto: Mischa Christen

In den schattigen Ecken des Internets existieren zahlreiche Webseiten, auf denen sich gebundene Menschen zum Sex mit anderen gebundenen Menschen verabreden können. Gemeinsam treffen sich die Suchenden dort, um zusammen fremdzugehen. In den USA heisst eines dieser Angebote Ashleymadison.com, und wie eine Auswertung ergeben hat, verzeichnet diese Webseite im Monat Februar meistens den höchsten Verkehr. In keinem anderen Monat loggen sich dort so viele Nutzer auf der Suche nach einem Seitensprung ein.

Wie das sein kann? In einer Studie spekulieren die Psychologen Evan Polman und Zoe Lu über einen Grund für diese jahreszeitliche Anomalie. Im Februar beschenken Liebende einander zum Valentinstag mit romantischen Aufmerksamkeiten, Blumen, Pralinen, Schmuck, das ganze Programm, und daraus speist sich offenbar eine pikante Haltung: Wer seinen Partner gerade beschenkt hat, gestattet sich selbst eher einen kleinen Fehltritt. Es muss ja nicht gleich der Seitensprung sein, aber man kann ja mal das Angebot scannen und ein bisschen flirten. Weil man durch das Geschenk ja schon Gutes getan hat und nun gegen die eigenen Standards verstossen darf.