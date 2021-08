Tipps vom Experten – Emmentalerinnen wappen sich für stressige Zeiten Am Bäreggforum für Frauen erklärt der Psychologe Timur Steffen, wie man Stress bewältigen kann. Und was daran auch gut sein kann. Nina-Lou Frey

Wer chronisch gestresst ist, kann gröbere Gesundheitsschäden davon bekommen – weit schlimmere als einen verspannten Nacken. Bild: Getty Images

Der Raum ist gefüllt mit Menschen, die Sie nicht kennen. Sie hören nur mit halbem Ohr zu. «Ich werde jetzt einige von euch herauspicken, die dann spontan nach vorne kommen und Fragen beantworten», sagt die Person, welche die Veranstaltung leitet. Es passiert: Ihr Herz schlägt schneller, an den Händen beginnen Sie zu schwitzen. Schnell senken Sie den Blick. Kurzum: Sie sind unter Stress.

Genau davon handelt der Anlass, welcher am Bäreggforum für Frauen in der Gemeinde Langnau stattfand. Gut 40 Frauen haben sich an diesem Nachmittag im landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Inforama Emmental versammelt. Der Psychologe und Therapeut Timur Steffen bestellt aber niemanden nach vorne. Das eingangs erwähnte Beispiel ist nur fiktiv.