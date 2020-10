Jugendarbeit in Herzogenbuchsee – Emmentaler Gemeinden stossen dazu Die offene Kinder- und Jugendarbeit Herzogenbuchsee und Region erhält Zuwachs. Wynigen und Rumendingen treten für einen dreijährigen Pilotbetrieb bei.

Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit Herzogenbuchse, wie hier bei einem Workshop mit Rapperin Steff la Cheffe, kommen jetzt auch Wynigen und Rumendingen zugute. Archivfoto: Hans Wüthrich

Nicht nur Buchsi selbst profitiert von der offenen Kinder- und Jugendarbeit Herzogenbuchsee und Region (OKJA HR). So umfasst diese unter anderem auch die Gemeinde Seeberg. Die Kinder von Seeberg besuchen die Oberstufe in Wynigen.

Eben dort besteht seit Beginn dieses Schuljahres kein eigenes Angebot mehr. Weshalb die Emmentaler Gemeinde bei der OKJA HR um ein Angebot gebeten hat. Woraufhin Jugendhaus-Leiter Patrik Kämpf ein provisorisches Konzept und eine Offerte zusammengestellt habe, teilt die Gemeinde Herzogenbuchsee mit.

Im Sommer hat der Gemeinderat von Wynigen beschlossen, der OKJA HR per 1. Januar 2021 für einen dreijährigen Pilotbetrieb beizutreten, und genehmigte den nötigen Verpflichtungskredit. Mitmachen am dreijährigen Pilotprojekt wird auch Rumendingen, nicht zuletzt weil die Kinder und Jugendlichen in Wynigen zur Schule gehen.