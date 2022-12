Papst Franziskus bittet um Gebet – Emeritierter Papst Benedikt laut Vatikan «sehr krank» Nach Auskunft seines Nachfolgers soll es um den Gesundheitszustand des 95-jährigen Bayern, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hiess, nicht gut stehen.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. soll sehr krank sein. Foto: Sven Hoppe (Keystone)

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus «sehr krank». Der aktuelle Pontifex bat am Mittwoch zum Ende der Generalaudienz im Vatikan die Gläubigen um ein «spezielles Gebet» für den 95-jährigen Benedikt. «Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche, bis zum Ende», sagte Franziskus. Weitere Details nannten Franziskus und der Heilige Stuhl zunächst nicht.

Der gebürtige Bayer, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hiess, lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan. Zuletzt hiess es seit Monaten, dass Benedikt körperlich schwach sei und kaum noch sprechen könne. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmässigen Abständen empfing Benedikt, der von seinem langjährigen Wegbegleiter Georg Gänswein sowie Ordensschwestern betreut wird, auch noch Besuch.

SDA/sep

