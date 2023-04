Reproduktionsforschung aus China – Embryonen aus Affen-Stammzellen gezüchtet Ein Forscherteam hat versucht, künstliche Embryonen Affenweibchen einzusetzen. Wie unabhängige Experten die Versuche einschätzen. Hanno Charisius

Können sich sogar im Labor zu embryonenartigen Strukturen selbst organisieren: Stammzellen werden für Klonungszwecke transferiert. Foto: Imago images

Eine chinesische Forschergruppe hat aus Affenstammzellen im Labor künstliche Embryonen gezüchtet, diese einige Tage wachsen lassen und in die Gebärmütter von Javaneraffenweibchen transplantiert. Bei drei von acht Affenweibchen konnte das Team um den Neurowissenschaftler Zhen Liu von der Chinese Academy of Sciences (CAS) in Shanghai hormonelle Anzeichen einer frühen Schwangerschaft nachweisen. Allerdings entwickelten sich die Embryoide genannten Zellkonstrukte im Mutterleib nicht weiter.