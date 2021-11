Aus für WM-Qualifikation – Embolo und Elvedi verpassen Showdown gegen Italien Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Nico Elvedi und Breel Embolo fallen mehrere Wochen aus.

Schon wieder eine Zwangspause: Breel Embolo fehlt nicht nur Gladbach, sondern auch der Nationalmannschaft. Foto: Getty Images

Keine guten Nachrichten aus der medizinischen Abteilung von Borussia Mönchengladbach: Nico Elvedi hat eine Bänderverletzung an der Gelenkkapsel/Fusswurzel erlitten, Breel Embolo hat sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen, wie der Bundesligist am Samstagnachmittag mitteilte. Damit ist klar, dass beide für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele am kommenden Freitag in Rom gegen Italien und drei Tage später in Luzern gegen Bulgarien ausfallen.

Nach der jüngsten Hiobsbotschaft ist Nationaltrainer Murat Yakin zusätzlich gefordert, zumal mit Captain Granit Xhaka und Haris Seferovic zwei weitere Leistungsträger verletzt fehlen werden. Die Frage ist vor allem, auf wen er nun im Sturm setzt, als Alternativen bieten sich Mario Gavranovic, Andi Zeqiri oder Noah Okafor an. In der Abwehr dürfte Fabian Schär zum Zug kommen.

Für die Schweiz geht es in den abschliessenden Partien um die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Momentan belegt sie in der Gruppe C Platz 2 hinter Italien, beide haben 14 Punkte auf dem Konto, der Europameister weist jedoch das leicht bessere Torverhältnis aus (12:1 gegenüber 10:1). Nur der Erste reist sicher an die Endrunde, der Zweitplatzierte muss ins Playoff.

Innert zwei Minuten ausgewechselt

Elvedi und Embolo mussten am Freitag beim 1:1 gegen Mainz innerhalb von zwei Minuten ausgewechselt werden. Elvedi hatte nach einem Steilpass Karim Onisiwos Laufweg gekreuzt und sofort Schmerzen am rechten Sprunggelenk verspürt. Nach einer Behandlungspause versuchte es der Innenverteidiger nochmal, konnte aber nicht weitermachen. Augenblicke später verletzte sich Embolo nach einem Spreizschritt am rechten Oberschenkel und musste ebenfalls vom Feld.

