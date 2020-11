Wunderbarer Fallrückzieher – Embolo und Elvedi treffen für Gladbach bei Kantersieg Gladbach dominiert Schachtar in der Champions League und gewinnt 4:0. Gleich zwei Schweizer tragen sich in die Torschützenliste ein – einer davon spektakulär.

Die Schweizer bei Borussia Mönchengladbach glänzen an diesem Champions-League-Abend. Goalie Yann Sommer hält seinen Kasten sauber, Denis Zakaria steht nach langer Verletzungspause wieder einmal in der Königsklasse im Einsatz, Nico Elvedi netzt per Kopf ein und Breel Embolo trifft wunderschön per Fallrückzieher (siehe Video oben). Einzig der fünfte Schweizer, Michael Lang, sitzt nur auf der Bank.

Auch dank den starken Schweizer Nationalspielern gewinnt Gladbach gegen Schachtar Donezk mühelos 4:0. Damit bleiben die Deutschen Spitzenreiter der Gruppe B, ungeschlagen und haben beste Chancen auf das erstmalige Erreichen des Achtelfinals in der Champions League. Vor drei Wochen hatte die Borussia im Hinspiel in Kiew mit 6:0 triumphiert.

Embolo mit der Entscheidung

Auch diesmal waren die Gladbacher klar besser. Captain Lars Stindl leitete seine Führung nach einer kurz zuvor von Florian Neuhaus vergebenen Möglichkeit per Traumpass auf Thuram ein. Sergej Kriwzow brachte den französischen Nationalstürmer zu Fall, Stindl verwandelte vom Punkt selbst. Mit einer genauen Vorlage per Ecke ermöglichte er später Elvedi das 2:0. Es war das erste Champions-League-Tor des Verteidigers.

Die Entscheidung fiel dann unmittelbar vor der Pause – durch ein Traumtor: Embolo, der zunächst noch am Pfosten gescheitert war (21.), verwandelte eine verunglückte Rettungsaktion der Ukrainer per Fallrückzieher im Fünfmeterraum zum 3:0.

Die beiden Schweizer Nico Elvedi (links) und Breel Embolo (rechts) jubeln gemeinsam. Foto: Imago

Donezk, das in der ersten Halbzeit offensiv nicht auffiel, versuchte nach dem Wechsel noch einmal alles und hatte mehr Ballbesitz. Gefährlich wurden die Gäste aber kaum mehr. Gladbach hingegen schonte seine Kräfte für das Bundesligaspiel am Samstag gegen Schalke 04 und legte noch einmal nach. Wendts Freistoss-Flanke verpassten Freund wie Feind – sie landete zum Endstand im Netz.

Manchester City gewinnt

In der Gruppe C siegte Manchester City knapp 1:0 gegen Olympiakos Piräus, der 20-jährige Phil Foden erzielte den entscheidenden Treffer.

Resultate und Tabellen Infos einblenden Gruppe B: Borussia Mönchengladbach - Schachtar Donezk 4:0 (3:0). Inter Mailand - Real Madrid 21.00. Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 8. 2. Real Madrid 4. 3. Schachtar Donezk 4. 4. Inter Mailand 2. Borussia Mönchengladbach – Schachtar Donezk 4:0 (3:0) SR Çakir (TUR). – Tore: 16. Stindl (Foulpenalty) 1:0. 34. Elvedi 2:0. 45. Embolo 3:0. 77. Wendt 4:0. Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, bis 69. mit Embolo, ab 69. mit Zakaria, ohne Lang (Ersatz), Bensebaini und Hofmann (beide verletzt). Schachtar Donezk u.a. ohne Konopljanka, Ismaily, Kowalenko und Taison (alle verletzt). 21. Pfostenschuss Embolo. Gruppe C: Olympiakos Piräus - Manchester City 0:1 (0:1). Marseille - FC Porto 21.00. Rangliste: 1. Manchester City 12. 2. FC Porto 6. 3. Olympiakos Piräus 3. 4. Marseille 0.

lai/dpa