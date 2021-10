Podcast zum Schweizer Fussball – «Embolo hat sich jahrelang hinter Shaqiri und Xhaka versteckt» Macht Breel Embolo mit 24 die Fantasien wahr, die er als Teenager angeregt hat? Soll Xherdan Shaqiri Schweizer Captain bleiben? Und was lockt Trainer mehrfach nach Sion? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Er mag kein Tor geschossen haben gegen Nordirland. Und doch ist Breel Embolo ein Hauptthema in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts. Weil er auch ohne Treffer der beste Schweizer war gegen Nordirland. Und weil er derzeit so spielt, wie sich das Anhänger des Schweizer Nationalteams schon seit seinem Debüt vor über sechs Jahren erträumt haben.

In Gladbach verweist Sportdirektor Max Eberl vor allem auf die vielen Verletzungen des Basler Stürmers, wenn er die Frage beantworten soll, warum noch immer nicht ganz klar ist, wie gut dieser Embolo wirklich ist. In unserer Sendung findet Samuel Burgener, im Nationaltrikot habe sich Embolo auch von Anfang an kleiner gemacht, als er kraft seines Talents sein müsste: «Er hat sich in der Hierarchie weit hinten angestellt, dabei hätte er doch ganz weit nach vorne gehört.» Oder anders: «Breel Embolo hat sich jahrelang hinter Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri versteckt.»

Diese Zeit scheint nun vorbei. Und vielleicht hat sich der verletzungsbedingte Ausfall von Captain Granit Xhaka sogar positiv ausgewirkt. Weil in seiner Abwesenheit klar ist, dass andere die Verantwortung übernehmen müssen: «Von aussen machte es schon den Eindruck, dass Embolo gespürt hat, dass es jetzt besonders auf ihn ankommt», findet Tilman Pauls.

Ein anderer Nationalspieler, der in Xhakas Abwesenheit noch mehr auf seine Schultern genommen hat, ist Xherdan Shaqiri. «Er wirkt einen Kopf grösser, wenn er das Captainband am Arm tragen darf», findet Thomas Schifferle, «und ausserdem hat ihm der Wechsel nach Lyon extrem gutgetan. Endlich ist er in seinem Club wieder wichtig.»

Ausserdem reden wir in der Sendung über den Trainerwechsel beim FC Sion, das überraschende Aufgebot für Arthur Cabral in die Nationalmannschaft Brasiliens und über die Lage am Tabellenende der Super League.

Wann welche Themen besprochen werden

02:52 Schweiz - Nordirland

40:19 Der Trainerwechsel beim FC Sion

44:32 Arthur Cabrals Aufgebot ins Nationalteam Brasiliens

50:12 Die Lage am Tabellenende der Super League

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». @razinger

