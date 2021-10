Abschiedstournee 2022 – Elton John kommt ins Wankdorf Am 1. Juni 2022 wird Elton John in Bern auftreten. Der britische Superstar kommt im Rahmen seiner Welttournee in die Bundesstadt.

Elton John am Cannes Film Festival im Jahr 2019. Foto: Getty Images/Vittorio Zunino

Elton John spielt auf seiner Tournee «Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour» in den grossen Stadien der Welt. Jetzt steht fest: Am 1. Juni 2022 kommt der weltberühmte Solokünstler nach Bern. Er wird im Rahmen der Abschiedstournee im Wankdorf Stadion auftreten. Es ist das einzige Konzert in Schweiz. Das schreibt die Eventabteilung von BSC Young Boys in einer Medienmitteilung.

Der offizielle Vorverkauf für die Show beginnt am 2. November um 10 Uhr bei Ticketcorner und allen offiziellen Ticketcorner Vorverkaufsstellen.

PD/ps

