Elternzeit? Klar doch! Es gibt keinen Grund, wieso sich junge Väter nach der Geburt nicht wie die Partnerinnen um ihre Kinder kümmern sollen. Den Nachwuchs in den Schlaf wiegen, Windeln wechseln, waschen, kochen, haushalten. Viele junge Papis tun das schon. Sie übernehmen zunehmend die Betreuung der Kinder und arbeiten Teilzeit wie ihre Partnerinnen, die sich längst nicht mehr in der Rolle als Hausfrau sehen wie noch ihre Grossmütter. Der Deal: Beruf und Familie müssen im Einklang sein.

Dennoch geht es nicht voran. Auch weil der heutige Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub die herkömmlichen Rollen zementiert. Mütter erhalten eine Auszeit von 14 Wochen. Damit stehen ihnen fast 90 Prozent der Babypause zu. Für die Väter gibts 2 Wochen. Mit einer neuen Elternzeit soll im Kanton Bern nun alles besser werden.

Das Problem steckt in der Vorlage, über die das Stimmvolk am 18. Juni entscheidet. Es ist eine scheinbar babyleichte Lösung. Der Wandel bei den Bernerinnen und Bernern soll mit einer radikalen Idee von links maximal beschleunigt werden. Frischgebackene Eltern würden zusätzlich zum jetzigen Urlaub weitere 24 Wochen bezahlte Elternzeit erhalten und dabei je 6 Wochen fix beziehen können. Die restlichen 12 Wochen würden flexibel aufgeteilt.

Die Frage ist, was das bringt. Schweizer Frauen arbeiten nach der Geburt meist noch an drei Tagen in der Woche oder weniger. Damit ihre Pensen stiegen, müssten Männer zu Hause verstärkt anpacken und weniger arbeiten. Dazu trägt die Elternzeit allerdings nur bedingt bei. Das zeigen Daten im Nachbarland. Das 2007 in Deutschland eingeführte Elterngeld führte dazu, dass nach ein paar Jahren der grösste Teil der davon profitierenden deutschen Jungväter zwei Monate Elternzeit bezog. Danach passierte nicht viel. Diese Männer stellten sogar weniger konsequent auf Teilzeit um als die Schweizer, die keine derartige staatliche Elternzeit kennen. Auch wenn der familiäre Nutzen einer gemeinsamen Zeit unbestritten ist – die Kinderpause hilft nicht wirklich zur Lösung des Problems.

Die neue Berner Regelung wäre zudem meilenweit vom Status quo entfernt. Ganz abgesehen davon, dass es Mütter und Väter grundsätzlich zuwider sein kann, wenn der Staat en détail vorgibt, wie lange jemand zu Hause bleiben soll – die Initiative mit den generös gewährten Elternwochen lässt zu viele wichtige Fragen offen. Das weiss die Initiantin SP am besten. Die Partei plante zuerst einen nationalen Vorstoss, scheiterte aber damit. Dann kassierte sie vor einem Jahr vom Zürcher Stimmvolk bei einem Vorhaben für je 18 Wochen Elternzeit eine deutliche Absage. Das Signal hat die Partei indes nicht aufgeschreckt. Jetzt soll es Bern richten.

Wie die Elternzeit hier effektiv organisiert würde, bleibt diffus. Die Vorlage erforderte Regulierungen seitens des Kantons, der damit neue Aufgaben erhielte. So müsste zuerst festgelegt werden, ob Selbstständigerwerbende oder auch solche ohne Job Anspruch auf Elternzeit hätten. Ganz zu schweigen von der Frage, ob auch Eltern anklopfen könnten, die zwar im Kanton Bern wohnen, aber anderswo erwerbstätig sind. Der Kanton müsste Kontrollen durchführen, die Verwaltung würde bestimmt nicht schlanker.

Das neue Angebot gäbe es nicht umsonst. Die Finanzierung erfolgte grösstenteils aus der Kantonskasse, es käme zu einem Mehraufwand von 200 Millionen Franken pro Jahr. Klar würden diese Kosten wohl durch eine Erhöhung der Erwerbsquote bei den Frauen und damit höhere Steuereinnahmen ein Stück weit gedeckt, aber wissen tut das niemand. Deshalb hat auch die Berner Regierung wenig Lust auf solche Abenteuer. Die finanzielle Situation des wirtschaftlich schwachen Kantons hat sich zwar jüngst leicht verbessert, sie bietet aber wenig Spielraum.

Die zusätzliche Babyzeit wäre allen Arbeitnehmenden zu gönnen. Die deutlich längere Absenz hätte allerdings zuerst mal Konsequenzen für Produktivität und Konkurrenzfähigkeit der hiesigen Firmen und Institutionen. Wer pflegt die Patienten im Spital, wer fährt den Lastwagen, wer bedient den Kundendienst? Besonders KMU kämen unter Druck.

Wer es ernst meint mit der Elternzeit, sollte an der Urne Nein sagen. Statt Übermut brauchts Augenmass und eine gescheitere Lösung, etwa eine Elternzeit auf nationaler Ebene. Bund und Kantone müssen zudem bessere Rahmenbedingungen für Familien schaffen, gerade in ländlichen Gebieten. Dazu zählen bezahlbare Angebote für die Kinderbetreuung. Sie ermöglichen den Eltern, in höheren Pensen zu arbeiten. Es braucht Mittagstische, damit berufstätige Eltern nicht nach Hause rennen müssen, sowie Betreuungsangebote vor und nach dem Unterricht. Das wären wirksame Hebel für einen neuen Familien-Deal.



