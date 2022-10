Schulen Kanton Bern – Elternabende, Noten, Schulreise – alles auf einen Klick Whatsapp ist aus Datenschutzgründen zum Problem geworden. Doch es gibt datensicherere Alternativen, mit denen Schulen gute Erfahrungen machen. Vittoria Burgunder

Mit einer Anmeldung können Eltern und Lehrpersonen einfach und sicher kommunizieren. Foto: Adrian Moser

Seit die Datenschützerin der Stadt Bern den Einsatz des amerikanischen Messengerdienstes Whatsapp an Berner Schulen wegen mangelnden Datenschutzes kritisiert hat, herrscht an Schulen ein Durcheinander von Kommunikationskanälen und bei Eltern teilweise Unmut. Insbesondere das Potpourri an unterschiedlichen Apps fordert Eltern und Lehrpersonen, da sie die Übersicht verlieren (lesen Sie hier den Artikel).