Kritik an «Durchseuchungsstrategie» – Eltern wollen ihre Kinder endlich impfen lassen Corona grassiert in den Schulen – trotzdem ist die Impfung für Kinder immer noch nicht freigegeben. Epidemiologen warnen, und manche Eltern planen bereits, ins Ausland auszuweichen. Fabienne Riklin

In den USA hat das Warten für viele Familien ein Ende: Seit dieser Woche empfiehlt die Gesundheitsbehörde CDC den Kinder-Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer für die Fünf- bis Elfjährigen. Foto: Getty Images

So wie Kerstin Krause geht es derzeit vielen Eltern in der Schweiz. Sie sind besorgt. «Seit den Herbstferien steigen die Corona-Fälle an den Schulen, und alle schauen einfach zu», sagt die Mutter zweier neunjähriger Mädchen. Aktuell seien gleich mehrere Klassen vom Kindergarten bis zur Sekundarschule in Dornach SO in Quarantäne. In manchen war über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler positiv.

Maskenpflicht gilt an den Solothurner Schulen keine mehr, Pool-Tests sind freiwillig. Krause sagt: «Vielen Eltern reicht es.» Sie seien nicht bereit, ihre Kinder durchseuchen zu lassen, zumal dies von keiner offiziellen Stelle als Strategie kommuniziert werde. «Wir wollen unsere Kinder schützen und erwarten, dass dies auch der Kanton und der Bund tun.»