Kolumne «Bern & so» – Eltern im Gaga-Modus Über das bizarre Schauspiel frischgebackener Eltern, wenn ihr Sprössling in die Windeln kackt. Michael Bucher

Ist euch auch schon aufgefallen, dass mit frischgebackenen Eltern etwas nicht stimmt? So rein linguistisch betrachtet. Denn kaum ist der Sprössling da, eignen sich die Eltern eine debile Gaga-Sprache an.

Ein Beispiel von neulich: Ich sitze in einem Café neben zwei Müttern und ihren Buben. Der kleine Melvin hat scheinbar in die Windeln gekackt. Mitten in einem angeregten Gespräch über Sabber-Lätzli und Rüeblibrei-Kotze streckt die eine Mutter die Nase in die Luft. «I gloub, itz het är gaggelet», sagt sie und wendet sich dem Junior zu. «Hesch du äs Stinki gmacht? Äs Stinki, Stinki, Stinki?», frohlockt sie, als hätte ihr Balg statt Kacke einen Uniabschluss hinterlassen.