Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm schreibt in ihrem neuen Buch, heute reiche es nicht mehr, eine gute Mutter zu sein, man müsse eine Supermama sein. Sind Sie das, Frau Rieder?

Judith Rieder (40): Ich fühle mich schon verantwortlich für das Glück meiner drei Kinder, die zehn, acht und sechs Jahre alt sind. Ich will, dass sie ihre Träume erfüllen können. Vor allem für ihre Hobbys nehme ich viel auf mich. Allerdings setze ich auch Grenzen. Obwohl ich eine Vollzeitmutter bin, will ich nicht ganze Nachmittage mit Hin- und Herfahren verbringen. Die Kinder gehen in unserer Gemeinde ins Fussballtraining oder in den Turnverein, so können sie den Weg allein zurücklegen.