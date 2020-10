Knapper Schulraum in der Länggasse – Eltern fordern rasch mehr Schulzimmer Jahrelang hätten die Stadt und der Kanton nicht für genug Schulräume in der Länggasse gesorgt, kritisiert der Elternrat. Nun sammelt er Unterschriften. Esther Diener-Morscher

Die Schulanlage Hochfeld im Länggass-Quartier: Trotz der Grösse des Schulhauses sind die Platzverhältnisse eng. Foto: Christian Pfander

Ein Schulzimmer, das gleichzeitig als Lager dient, oder eine Waschküche, die kurzfristig zu einem Unterrichtsraum umgebaut wird: Solche Beispiele nennt Karl Küenzi, wenn er gefragt wird, wie knapp denn der Schulraum in der Länggasse sei. Er ist Co-Präsident des Elternrats Länggasse und Mitglied der neuen Arbeitsgruppe Schulraum, welche der Elternrat gegründet hat. Vor einigen Tagen hat diese Gruppe eine Unterschriftensammlung gestartet: «Petition für nachhaltige Schulraumplanung der Länggasse».

Sie richtet sich an die Stadtberner Bildungsdirektorin Franziska Teuscher (Gründes Bündnis) und an die kantonale Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne). Schon über 700 Unterzeichnende fordern von den beiden Regierungsmitgliedern, dass sie die Planung von neuen Schulräumen in der Länggasse beschleunigen. Die letzten Schulraumreserven im Quartier seien ausgeschöpft. Es fehlten bereits jetzt 350 Quadratmeter Fläche. Das entspricht etwa vier Schulzimmern.