Witzwährung geht um die Welt – Elon Musk und die grosse Dogecoin-Show Kennen Sie Dogecoin? Falls nicht, der Tesla-Gründer hat sie jetzt definitiv aus der Nerd-Ecke katapultiert. Was hinter dem Geld mit dem Hundebild steckt.

Trat am Wochenende als Host der bekannten Comedy-Show «Saturday Night Live» auf: Elon Musk. Quelle: Screenshot NBC, Youtube

Elon Musk ist dutzendfacher Milliardär, Raketenbauer, Elektroautopionier – und am Wochenende gleich auch noch Moderator der US-Comedy-Show «Saturday Night Live» (SNL). Einer, der fast alles kann, selbst Währungsmärkte bewegen. Während er mit Bitcoin seriöses Geschäft betreibt (seine Tesla-Autos soll man bald schon mit der bekanntesten und verbreitetsten Kryptowährung bezahlen können), macht er sich einen Spass daraus, über ein anderes Internet-Geld Sprüche zu klopfen: Die Rede ist von Dogecoin. Ja genau, die Kryptowährung mit dem Hund als Symbolbild.

Gab es unter Nerds und Kennern bereits bisher einen ziemlichen Hype um Dogecoin, so steuerte der Wirbel nun auf einen neuen Höhepunkt zu. Seit Tagen fieberte der Kryptomarkt auf den angekündigten Auftritt Musks hin, der in der Nacht auf Sonntag durch die US-Comedy-Show Saturday Night Live (SNL) führte. Und tatsächlich nutzte der Starunternehmer die grosse Bühne für weitere Dogecoin-Sprüche – gleich in mehreren Sketchen.

Zunächst holte Musk seine Mutter Maye zu sich vor die Kameras. Sie sagte, sie hoffe, dass ihr Geschenk zum Muttertag keine Dogecoins seien. Später trat der Tesla-Chef in der Rolle eines Finanzexperten auf, der das Dogecoin-Phänomen erklären sollte. Er sprach erst von «der Zukunft der Währungen, einem unaufhaltbarem Finanzvehikel, das die Welt übernehmen werde».

Dogecoin ein «Abzocke»?

Letztlich räumte er bei dem Sketch jedoch scherzhaft ein, dass es sich um einen «Hustle» handle. Das Wort ist mehrdeutig und muss nicht zwingend eine negative Bedeutung haben, lässt sich aber unter anderem auch als Abzocke übersetzen.

Der Höhenflug der Cyberwährung war am Samstag vor der Show ohnehin schon beendet, nahm nach dem Auftritt aber weiter Fahrt auf. Statt, wie von Fans im Internet als Ziel ausgerufen, die Marke von einem Dollar pro Dogecoin zu knacken, stürzte der Kurs am Sonntag um über 35 Prozent auf unter 50 Cent ab. Heftige Spekulation lässt den Preis stark schwanken, extremes Auf und Ab ist nicht ungewöhnlich.

Musk hatte den Dogecoin-Kurs zuvor monatelang mit wohlwollenden Tweets befeuert und geniesst deshalb Kultstatus bei Anhängern der Währung. Der Tesla-Chef ist sich seiner Rolle offenbar bewusst – seinen Auftritt bei SNL bewarb er in Anspielung auf den legendären Mafia-Film «The Godfather» («Der Pate») als «The Dogefather». Kurz vor der Show hatte er jedoch auch schon gewarnt: «Kryptowährungen sind vielversprechend, aber bitte investiert mit Vorsicht!»

Ein Kursplus von rund 15’000 Prozent seit Jahresbeginn – das ist selbst für den boomenden Kryptowährungsmarkt aussergewöhnlich. Wer Anfang Januar 1000 Dollar in Dogecoins gesteckt hätte, hätte das Geld – zumindest auf dem Papier – nach den jüngsten Rekordkursen auf über 150’000 Dollar vermehrt.

Die atemberaubende Rally ist umso erstaunlicher, als es sich bei der seit 2013 existierenden Digitalwährung eigentlich um einen Witz handeln sollte. Doch angetrieben von Promis wie Tesla-Chef Elon Musk, Rap-Mogul Snoop Dogg oder Tech-Milliardär Mark Cuban wurden Dogecoins zu einem der heissesten Spekulationsobjekte auf dem Finanzmarkt.

Einflussreiche Unterstützer wie Musk haben Dogecoins zum rasanten Aufstieg verholfen. Jahrelang kannte ausserhalb der Kryptoszene kaum jemand die Digitalwährung. Nun hatte sie zeitweise schon einen Marktwert von rund 80 Milliarden Dollar erreicht, das entspricht rund dem Börsenwert der beiden Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse zusammen.

20’000 Prozent Kurssteigerung

Am Freitag beförderte die Vorfreude auf Musks grosse Show den Kurs auf ein Rekordhoch 74 US-Cent. Dogecoin wurde damit vorübergehend zur viertgrössten Kryptowährung. Wer Glück hatte, konnte damit in sechs Monaten eine enorme Rendite von über 20’000 Prozent erzielen. Dabei war das Ganze zunächst nicht ernst gemeint. Jackson Palmer und Billy Markus, die das Projekt vor rund sieben Jahren starteten, machten aus Spass ein im Internet beliebtes Hunde-Meme zu einer Cyber-Devise.

Dogecoin: Das Bild eines Hundes der Rasse Shiba Inu wird zum Symbol der nun gehypten Kryptowährung. Bild: Keystone

Mittlerweile befindet sich der US-Finanzmarkt jedoch in einer neuen Ära, in der Billig-Broker wie Robinhood über einfach zu bedienende Apps massenhaft jüngere Anleger an die Börse bringen. Einige von ihnen organisieren sich in Online-Foren und bieten im Stil von Flash-Mobs Aktien oder Währungen hoch – ein bekanntes Beispiel dafür war die Kursrally des strauchelnden Videospielhändlers Gamestop.

Experten warnen vor Absturz

Dieses – häufig von fundamentalen Daten losgelöste und mit billionenschweren Corona-Krisenhilfen der US-Regierung und der Notenbank angefachte – Marktumfeld ist ein Nährboden für spekulativen Überschwang. Entsprechend viele Warnungen vor Exzessen gibt es. Experten raten dringend, kein Geld in Dogecoins oder Ähnliches zu stecken, dessen Totalverlust nicht verschmerzbar wäre.

Kritiker sehen in Dogecoins oder neueren Alternativen wie Safemoon Tendenzen von Schneeballsystemen. Selbst ausgesprochene Krypto-Befürworter wie Grossinvestor und Bitcoin-Milliardär Mike Novogratz sind skeptisch. «Ich denke, es ist gefährlich, denn wenn der Enthusiasmus nachlässt, könnte es steil bergab gehen», sagte er jüngst dem US-Sender CNBC. Etliche Experten warnen vor einer Blase.

Im Fan-Shop bezahlen mit Dogecoins

Doch es gibt auch andere Stimmen. Der Tech-Milliardär und Besitzer des Basketball-Teams Dallas Mavericks, Mark Cuban, etwa glaubt, dass Dogecoins langfristig durchaus Potenzial haben. Anders als Bitcoins, die aufgrund ihres begrenzten Volumens mehr als Vermögensspeicher als für Zahlungen genutzt werden, seien Dogecoins als Transaktionsmittel geeignet. Deshalb will Cuban beispielsweise den Fanshop und Ticketverkäufe der Mavericks für Zahlungen mit Dogecoins öffnen.

Selbst wenn der Dogecoin so schnell wieder in den Tiefen der Kryptowelt verschwinden sollte, wie er daraus emporstieg, sehen Experten einen Trend zu mehr Vielfalt auf dem Markt. Im Schatten der bekanntesten Cyber-Devise Bitcoin, die zuletzt etwas unter Druck war, erreichte die zweitgrösste Digitalwährung Ether diese Woche Rekordhochs. Bitcoin hat nach Angaben der Analysefirma Coingecko inzwischen nur noch einen Anteil von rund 46 Prozent am gesamten Kryptomarkt. Anfang des Jahres waren es noch 70 Prozent.

cpm/dpa

