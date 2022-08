Scherz oder Ernst? – Elon Musk twittert, dass er Manchester United kaufe Der Tech-Milliardär gilt als exzentrisch und unberechenbar. Deshalb ist nicht klar, ob er es mit seiner Ankündigung, ManU zu übernehmen, ernst meint oder nur einen Witz machen wollte.

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit der Ankündigung für Verwirrung gesorgt, den englischen Fussballverein Manchester United zu kaufen. «Ich kaufe Manchester United, nichts zu danken», schrieb der Gründer und Chef des Elektroautobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Zunächst war unklar, ob Musk den Satz ernst oder scherzhaft gemeint hatte. Der reichste Mensch der Welt ist für verwirrende und provokative Tweets bekannt. Weder Tesla noch Manchester United reagierten zunächst auf Bitten um eine Stellungnahme.

Der Premier-League-Club wird von der US-Unternehmerfamilie Glazer kontrolliert. Der an der New Yorker Börse notierte Fussballverein hat derzeit einen Marktwert von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar. Musk wiederum hat in den vergangenen Monaten mit dem Vorhaben einer Übernahme von Twitter für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen will er aus dem Geschäft aussteigen.

